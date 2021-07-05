Председатель ПСРМ Игорь Додон 5 июля посетил районную больницу города Глодяны, где обсудил с сотрудниками учреждения несколько актуальных тем.

Лиде социалистов поблагодарил коллектив за усилия в борьбе с коронавирусом и напомнил о том времени, когда у власти в Молдове были правые партии.

«Знаю, что в Глодянах были вспышки инфекции, и врачи справились с ситуацией. В то же время хотел бы напомнить, что правые партии были у власти в 2009-2019 годах, сократив число койкомест на 2000 по всей стране, закрыв больше медицинских пунктов и лабораторий, и если бы не они, число инфицированных и уровень смертности от пандемии были бы намного ниже», – сказал Додон.

Экс-президент подчеркнул, что Блок коммунистов и социалистов не допустит закрытия районных больниц и сельских медпунктов, продолжит помогать медперсоналу, будет поддерживать молодых специалистов через различные программы.

«Одной из первых законодательных инициатив в новом парламенте будет повышение заработной платы медперсоналу на 40%. Эта инициатива была остановлена президентом Майей Санду.

Мы призвали врачей поддержать нас на выборах 11 июля, чтобы мы могли продолжить проекты по развитию системы здравоохранения в Молдове. Только совместными усилиями мы одержим победу!», – сказал в заключение лидер социалистов.