ПДС с помощью западных стран превращает выборы в Молдове в грандиозный обман. К такому выводу приходит в своем авторском материале на портале politics.md обозреватель Корнелиу Чуря, комментируя результаты расследования, опубликованные брюссельским изданием New Europe.

«Представители Запада используют НПО, серые схемы, правительственные проекты и поддержку европейских партий. Часть денег приходит в Молдову посредством дипломатической почты, возможно, в сумках дипломатов, которые требовали открытия 190 избирательных участков. Статья описывает и механизмы «мобилизации» западной диаспоры – настоящий пример избирательной манипуляции из-за того, что государство не может контролировать выборы за рубежом», – пишет автор.

Чуря назвал «радостным» тот факт, что, наконец, и в Брюсселе начали говорить о том, что давно известно в Кишиневе. Новостью для европейцев являются и щедрые суммы, которые направляются напрямую ПДС – 6,5 млн евро.

«Мы думали, что деньги направляются НПО и телекомпаниям, а «неподкупные» и «праведные» распространители листовок в селах и городах Молдовы работают за спасибо. В реальности констатируем, что волонтеры ПДС оплачиваются достаточно хорошо», – отметил Чуря.

Напомним, что портал Neweurope.eu опубликовал 5 июля скандальное расследование, из которого становится ясно, что ПДС и Майя Санду финансируются ЕС и США. Деньги выделяются различным НПО и СМИ, а общая сумма достигает 56 млн евро.