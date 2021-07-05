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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Найдена диета для борьбы с мигренью

Найдена диета для борьбы с мигренью
05 июля
19:02 2021
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Мигрень – коварное заболевание, окончательно избавиться от которого пока не удается. Медикаментозное лечение дает временный результат, при этом у препаратов есть немало побочных эффектов. Но американские исследователи из Национального института старения, Национального института здоровья и Университета Северной Каролины нашли способ облегчить состояние пациентов.

Способ оказался не только эффективным, но и вкусным. Ученые провели эксперимент с участием свыше ста восьмидесяти человек, большинство из них страдали мигренью. Разделив испытуемых на три группы, им предложили разный рацион питания, которого они должны были придерживаться в течение четырех месяцев. Одна группа питалась большим количеством жирной рыбы, содержащей омега-3 жирные кислоты, при этом употребление растительных жиров с содержанием омега-6 было сокращено. В меню второй группы жирной рыбы и растительных жиров было поровну, а в диете третьей преобладали растительные жиры.

По результатам эксперимента у участников первой группы число приступов головной боли сократилось на тридцать-сорок процентов, они стали короче и боль была выражена слабее. Ученые сделали вывод, что омега-3 жирные кислоты, в большом количестве содержащиеся в жирной рыбе, способны эффективно бороться с хроническими головными болями, вызванными мигренью, тогда как омега-6, наоборот, эту боль провоцирует, сообщает News Medical.       

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