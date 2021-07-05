Сегодня медицина способна диагностировать риск заболевания сердца у младенца в утробе матери. А в российском Кемеровском медицинском университете разработали методику, позволяющую прогнозировать возможную патологию еще на этапе планирования беременности.

Для этого будущим родителям достаточно сдать кровь для иммунологического исследования. Специальная компьютерная программа проанализирует результаты и определит, существует ли риск, и насколько он велик. Если вероятность высокая, супругам назначат соответствующее лечение. Причем варианты такого лечения – а их насчитывается примерно три десятка – тоже предложит врачу компьютер.

Это особенно важно потому, что врожденные пороки сердца начинают формироваться у будущего ребенка в самом начале беременности, когда женщине еще неизвестно о том, что она готовится стать матерью.

Аналогов у новой разработки нет. Если ее удастся внедрить, она станет большим подспорьем врачам и сможет уберечь от тяжелого заболевания тысячи младенцев, сообщает «МИР 24».