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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Болезнь сердца можно прогнозировать еще до зачатия ребенка

Болезнь сердца можно прогнозировать еще до зачатия ребенка
05 июля
19:01 2021
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Сегодня медицина способна диагностировать риск заболевания сердца у младенца в утробе матери. А в российском Кемеровском медицинском университете разработали методику, позволяющую прогнозировать возможную патологию еще на этапе планирования беременности.

Для этого будущим родителям достаточно сдать кровь для иммунологического исследования. Специальная компьютерная программа проанализирует результаты и определит, существует ли риск, и насколько он велик. Если вероятность высокая, супругам назначат соответствующее лечение. Причем варианты такого лечения – а их насчитывается примерно три десятка – тоже предложит врачу компьютер. 

Это особенно важно потому, что врожденные пороки сердца начинают формироваться у будущего ребенка в самом начале беременности, когда женщине еще неизвестно о том, что она готовится стать матерью.

Аналогов у новой разработки нет. Если ее удастся внедрить, она станет большим подспорьем врачам и сможет уберечь от тяжелого заболевания тысячи младенцев, сообщает «МИР 24».   

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