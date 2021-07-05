Пропаганда в пользу партии «Действие и Солидарность» обошлась спонсорам в 4,3 млн евро. Информация об этом содержится в расследовании портала neweurope.eu. Согласно журналистскому материалу, США и несколько европейских стран поддерживают финансово в нынешней избирательной кампании ПДС, используя различные НПО и СМИ.

«Значимая сумма фигурирует в рубрике „media” – 4,3 млн евро. Источники New Europe утверждают, что большая часть денег для СМИ передается легально, с использованием различных механизмов, включая проекты по продвижению свободы прессы, поддержку свободных СМИ на выборах, продвижение права на голос. На эти цели направляются бюджеты других проектов с целью мотивировать прессу поддерживать ПДС. Отдельно предусмотрены 230 тыс. евро для «международных СМИ», указывается в расследовании.