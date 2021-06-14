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Газета "Кишиневские новости"

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ЦИК Молдовы проверит происхождение 1,2 млн леев для «Нашей партии»

ЦИК Молдовы проверит происхождение 1,2 млн леев для «Нашей партии»
14 июня
21:39 2021
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4 июня 2021 года ЦИК в лице председателя Дорина Чимила подала официальный запрос в Бельцкую прокуратуру, связанный с пожертвованиями в «Нашу партию», сделанные в период 2015-16 годов, сообщает tvn.md(Televiziunea nordului) .

Известно, что расследование будет проводиться в связи с пожертвованиями в «Нашу партию», сделанными со стороны вице-примара Бельц Геннадия Шмульского, муниципального советника Бориса Тучака, бывшей муниципальной советницы от «Нашей партии» Светланы Кудряшовой, а также Олега Федько, нынешнего председателя «Ассоциации пограничников», которые в общей сумме пожертвовали более 1,2 млн леев. В 2015 году Геннадий Шмульский пожертвовал политической партии «Наша партия» 400 000 леев, указав свой официальный годовой доход в размере всего 55 000 леев:

В 2016 году Геннадий Шмульский, находясь в статусе муниципального советника с официальным доходом менее 30 000 леев в год, внес в избирательную кампанию Дмитрия Чубашенко 20 000 леев.

В 2015 году нигде не работающий Борис Тучак пожертвовал политической партии «Наша партия» 400 000 леев:

В 2016 году нигде неработающий Борис Тучак пожертвовал на избирательную кампанию Дмитрия Чубашенко 8 900 леев.

В 2015 году Светлана Кудряшова пожертвовала политической партии «Наша партия» 350 000 леев, при этом в 2014 году она задекларировала 43 000 леев в виде официального дохода и отсутствие каких-либо сбережений.

В 2015 году Олег Федько пожертвовал политической партии «Наша партия» 90 000 леев, при этом на тот момент он был в статусе безработного военного пенсионера с пенсией около 62 000 леев в год.

Портал tvn.md(Televiziunea nordului) сообщает о попытке задать вопросы лидеру «Нашей партии» Ренато Усатому, чтобы узнать его мнение о расследовании.

Однако ответа на момент опубликования данного материала не поступало. Сотрудники tvn.md обещают полученный ответ обязательно прикрепить к статье в качестве официальной реплики Ренато Усатого.



















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