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Газета "Кишиневские новости"

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Администрацию Санду обвинили в давлении на финансовую инспекцию

Администрацию Санду обвинили в давлении на финансовую инспекцию
14 июня
21:39 2021
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Президента Майю Санду обвиняют в покровительстве мэру Кагула Николая Дандиша. К такому выводу пришел депутат ПСРМ Василе Боля, после того как администрация главы государства направила в Финансовую инспекцию письмо с требованием объяснений – на каком основании проверяется деятельность мэрии.

«В Кагуле начала работать финансовая инспекция, чтобы проверить, как там расходовались общественные средства. В последний раз инспекторы проверяли деятельность мэрии Кагула 6 лет назад и, конечно, после определенного периода они вернулись с запланированной проверкой. Но после визита президента Майи Санду ее администрация направила финансовой инспекции документ, в котором просят обосновать причину инспекции, объект инспекции, период проверки.

Я, как и граждане, задаюсь вопросом – а какое отношение администрация президента имеет к инспекции, которая должна проводится ежегодно, чтобы выяснить как тратятся общественные средства. Или такими методами «крышуются» хорошие люди?», – спросил Боля.

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