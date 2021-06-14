Президента Майю Санду обвиняют в покровительстве мэру Кагула Николая Дандиша. К такому выводу пришел депутат ПСРМ Василе Боля, после того как администрация главы государства направила в Финансовую инспекцию письмо с требованием объяснений – на каком основании проверяется деятельность мэрии.

«В Кагуле начала работать финансовая инспекция, чтобы проверить, как там расходовались общественные средства. В последний раз инспекторы проверяли деятельность мэрии Кагула 6 лет назад и, конечно, после определенного периода они вернулись с запланированной проверкой. Но после визита президента Майи Санду ее администрация направила финансовой инспекции документ, в котором просят обосновать причину инспекции, объект инспекции, период проверки.

Я, как и граждане, задаюсь вопросом – а какое отношение администрация президента имеет к инспекции, которая должна проводится ежегодно, чтобы выяснить как тратятся общественные средства. Или такими методами «крышуются» хорошие люди?», – спросил Боля.