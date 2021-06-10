Проект предусматривает насыпать рядом с Копенгагеном, поблизости от бывшей промышленной зоны, искусственный остров, площадь которого составит свыше двух с половиной квадратных километров. Цель сооружения объекта – двоякая. С одной стороны, он призван защитить столицу от повышения уровня моря в результате штормов за счет цепи плотин по периметру острова. С другой – так можно будет решить проблему дефицита жилья в городе: остров будет рассчитан на тридцать пять тысяч жителей. Кроме того, ожидается, что в результате сократятся пробки в самой столице: объект соединят с материком кольцевой автодорогой, цепью тоннелей и линией метро, и транспорт пойдет в обход центра города.

Конечно, все это случится не завтра. Запланировано начать разработку проекта, который оценивается более чем в два с половиной миллиона евро, в нынешнем году, а полная реализация должна занять полвека. Но ожидается, что через пятнадцать лет будут готовы почти все фундаменты.

Однако экологи резко выступили против идеи правительства. По мнению экспертов, на время строительства резко увеличится поток тяжелого транспорта, поскольку для создания острова необходимо будет доставлять туда большое количество стройматериалов. А это может негативно сказаться на состоянии окружающей среды, сообщает Naked-science.