В одном из колледжей Оксфордского университета произошел скандал. Орган студенческого самоуправления постановил снять со стены зала для собраний портрет Елизаветы II. Объяснение удивительное: изображение королевы – символ колониальной политики Британской империи, и это может быть неприятно некоторым студентам. А отсутствие портрета сделает общий зал более уютным.

Администрация колледжа сразу открестилась от случившегося: это, мол, решение самих студентов, а принципы демократии не позволяют запретить им выражать собственное мнение. Свобода слова – один из этих принципов.

Но чиновники, включая министра образования и министра по делам сообществ, недвусмысленно дали понять, что считают недопустимым подобное неуважительное отношение к главе государства. Впрочем, они сочли происшедшее проявлением недостаточной осведомленности студентов о роли королевы Елизаветы в продвижении британских ценностей во всем мире.

Любопытно, что восемь лет назад этот портрет был приобретен и помещен на стену зала по инициативе самих же студентов, сообщает ВВС.