Четверг, 10 июня 2021, 22:00

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Британские студенты обвинили королеву Елизавету в колониализме

Британские студенты обвинили королеву Елизавету в колониализме
10 июня
13:06 2021
Версия для печати

В одном из колледжей Оксфордского университета произошел скандал. Орган студенческого самоуправления постановил снять со стены зала для собраний портрет Елизаветы II. Объяснение удивительное: изображение королевы – символ колониальной политики Британской империи, и это может быть неприятно некоторым студентам. А отсутствие портрета сделает общий зал более уютным.

Администрация колледжа сразу открестилась от случившегося: это, мол, решение самих студентов, а принципы демократии не позволяют запретить им выражать собственное мнение. Свобода слова – один из этих принципов.

Но чиновники, включая министра образования и министра по делам сообществ, недвусмысленно дали понять, что считают недопустимым подобное неуважительное отношение к главе государства. Впрочем, они сочли происшедшее проявлением недостаточной осведомленности студентов о роли королевы Елизаветы в продвижении британских ценностей во всем мире.

Любопытно, что восемь лет назад этот портрет был приобретен и помещен на стену зала по инициативе самих же студентов, сообщает ВВС.    

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,69+0,07%
EUR21,54+0,03%
GBP25,07+0,48%
UAH0,65–0,03%
RON4,38+0,04%
RUB0,25+0,79%

Курсы валют в MDL на 10.06.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд