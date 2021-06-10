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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон поздравил с храмовым праздником жителей Чадыр-Лунги

Игорь Додон поздравил с храмовым праздником жителей Чадыр-Лунги
10 июня
11:11 2021
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9 июня председатель ПСРМ Игорь Додон побывал во втором по величине городе Гагаузской автономии – Чадыр-Лунге – на праздновании Дня города, куда лидер социалистов был приглашен мэром Анатолием Топалом.

На прошедших мероприятиях экс-президент приветствовал тысячи людей, собравшихся в парке, и искренне поздравил их с храмовым праздником, пожелал всем процветания, мира, здоровья и долгих счастливых лет жизни.

Кроме того, Додон поблагодарил жителей Чадыр-Лунги и всей Гагаузии за постоянную поддержку команды социалистов и ее проектов.

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