9 июня председатель ПСРМ Игорь Додон побывал во втором по величине городе Гагаузской автономии – Чадыр-Лунге – на праздновании Дня города, куда лидер социалистов был приглашен мэром Анатолием Топалом.

На прошедших мероприятиях экс-президент приветствовал тысячи людей, собравшихся в парке, и искренне поздравил их с храмовым праздником, пожелал всем процветания, мира, здоровья и долгих счастливых лет жизни.

Кроме того, Додон поблагодарил жителей Чадыр-Лунги и всей Гагаузии за постоянную поддержку команды социалистов и ее проектов.