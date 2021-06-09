По произведениям Бальзака и Гоголя большинство из нас представляет себе людей, страдающих накопительством, прозябающими в нищете. Однако этот стереотип давно себя изжил. Как установлено наукой, страстью к накопительству страдают от двух до шести жителей планеты, восемь лет назад оно было официально отнесено к психическим расстройствам.

Австралийские ученые разработали стратегию лечения этого расстройства. При этом они установили, что случаев патологического накопительства гораздо больше, чем принято считать. Человек не любит выбрасывать вещи, даже если они не представляют никакой ценности. Ему больно это делать. Часто такое происходит, если приходится преодолевать состояния, связанные с негативными событиями в жизни или с последствиями черепно-мозговой травмы.

Первое время многие люди, страдающие накопительством, не теряют социальной активности. Но постепенно, когда накопительство начинает ограничивать жизненное пространство самого человека и его окружающих, это становится расстройством. Иногда доходит до того, что люди оказываются на улице или переходят жить в машину, потому что в доме просто нет места.

Результаты магнитно-резонансной томографии свидетельствуют, что у пациентов, страдающих расстройством накопления, слабее развиты области мозга, отвечающие за мыслительную деятельность, а те, что отвечают за внутренние переживания, функционируют активнее. Именно поэтому больные не осознают, что нездоровы, и не понимают настоящую ценность вещей, которые собирают. Как следствие, они не соглашаются на лечение.

И тут главная задача врача – убедить пациента принять помощь, а потом уже переходить к медикаментозному лечению в комплексе с психотерапией. Высказывается предположение об эффективности препаратов, применяемых при других психических расстройствах, в частности, возникновении навязчивых фобий, сообщает Science Alert.