О том, что ящерицы умеют вновь отращивать оторванный хвост, все знают со школьных лет. Но есть одна ящерица – мексиканская саламандра, которая может считаться чемпионом регенерации. Она способна восстановить любой утраченный орган – центральную нервную систему, глаза, мозг, сердце. Специалисты из американской биологической лаборатории MDI провели исследование, в результате которого выяснили, что способность к регенерации скрыта и в организме человека.

Сначала они изучили разницу между тем. как передаются сигналы после травмы у ящерицы и млекопитающих на примере мышей. Клетки иммунитета – макрофаги – передаются одинаково, когда организм сталкивается с вирусами, бактериями и грибами. Но в случае травм отличия были кардинальными.

У ящериц макрофаги активизируют восстановление поврежденных тканей, а у млекопитающих инициируют процесс рубцевания. На месте травмы возникает шрам, что делает невозможным регенерацию тканей. Интересно, что у эмбрионов и младенцев млекопитающих способность к восстановлению тканей тоже проявляется (у младенцев, в частности) наблюдается регенерация тканей сердца, но позже эта способность не то чтобы утрачивается, а «засыпает». Тем не менее, ученые не исключают, что генетический код в организме сохраняется. И если найти ключ к этому коду, можно рассчитывать на то, что удастся регенерировать утраченные органы без протезирования и трансплантации.

Конечно, ожидать, что человек вскоре научится отращивать потерянную руку или ногу, пока не приходится, но поиски методов предотвращения появления рубцовой ткани можно уже начинать. А в перспективе могут появиться и лекарственные препараты, стимулирующие регенерацию, пишет «Daily Mail».