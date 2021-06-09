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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Зола вместо цемента

09 июня
18:41 2021
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В Испании появился участок автомагистрали, при строительстве которой вместо цемента использовали отходы целлюлозно-бумажной отрасли. Вернее, то, от них осталось после сжигания. Экспериментальную технологию разработала компании «Acciona».

Специалисты пришли к выводу, что зола, образующаяся после сжигания бумажных отходов, по техническим требованиям не уступает цементу, но при этом более экологически безопасна. Подсчеты показали, что использование этой технологии позволяет уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу как минимум на две трети, а то и на три четверти по сравнению с производством необходимого количества цемента. Плюс к этому, сожженный мусор, который пришлось бы выбросить, становится ценной добавкой к строительному материалу, передает Euronews.           

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