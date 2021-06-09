Оппоненты из правых партий ведут себя в молдавской политике как гастарбайтеры, готовые сразу после выполнения домашнего задания, полученного от западных менторов, забрать семьи и уехать из Молдовы. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон в эфире телеканала Primul in Moldova.

«Что сегодня интересует людей в сёлах? Рабочие места, дороги, вода и канализация, освещение, медпункт, детсад и школа. Вот каковы нужды людей. Если власть не обеспечит эти нужды, вне зависимости от ее окраски, потеряют все. Но заметно, что эти вещи правые партии мало интересуют. Иногда эти оппоненты чувствуют себя в Молдове как гастарбайтеры. Это не плохое слово. Для них важно в резюме указать, что занимали должности, выполняли указания мэтров с Запада, а когда закончится миссия, заберут семьи и уедут из страны. Блок коммунистов и социалистов иначе видят вещи. Я хочу, чтобы мои дети жили в этой стране. Но чтобы здесь жили люди, мы должны инвестировать, создавать рабочие места, улучшать качество жизни», – сказал Додон.

По его мнению, действия правых оппонентов демонстрируют их готовность выполнять любые указания Запада, чтобы “заслужить” компенсацию.

«У меня ощущение, что для них важнее, что думают о них западные менторы, чем то, что происходит в стране. Они играют в геополитику. Цель их покровителей – не улучшение качества жизни здесь, а использование маленьких стран в борьбе с геополитическим противником», – отметил лидер ПСРМ.