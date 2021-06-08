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Газета "Кишиневские новости"

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Тайсаев: Это мудрый шаг, направленный на спасение Молдовы

08 июня
17:46 2021
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Депутат Госдумы РФ высоко оценили решение молдавских коммунистов сформировать предвыборный блок с Партией социалистов.

КПРФ, как и в другие коммунистические партии, входящие в состав СКП-КПСС высоко оценили решение молдавских коммунистов сформировать предвыборный блок с Партией социалистов. Об этом в ходе он-лайн конференции Союза Коммунистических партий СКП-КПСС заявил первый заместитель председателя СКП-КПСС, депутат Государственной Думы России Казбек Тайсаев.

«Это мудрый, дальновидный шаг, направленный на спасение Молдовы», — сказал Тайсаев.

Председатель ПКРМ Владимир Воронин обратился к российским коммунистам с просьбой о том, чтобы в день голосования на избирательных участках, которые будут открыты в России, представители КПРФ присутствовали в качестве наблюдателей.

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