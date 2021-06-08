Белоруссия ведет гибридную войну против Литвы, заявила Глава МВД Агне Билотайте, сообщает Delfi.

Один из элементов противостояния – рост нелегальной эмиграции. На улицах Вильнюса все чаще можно увидеть выходцев из Афганистана или Ирака. «Для защиты границы у нас есть все необходимые средства, в это вовлечены все ведомства, мы управляем ситуацией. Если она усложнится, у нас есть план А, Б и В. Мы готовы к возможным вызовам», – отрапортовала министр. В этом году из Белоруссии в Литву пытались незаконно попасть 250 человек, в основном граждане Ирака. За весь 2020-й их было 200. По словам Билотайте центр для размещения мигрантов переполнен. Вновь прибывших предполагается разместить в общежитии Школы пограничников. Литовские власти активно критикуют политику белорусского президента Александра Лукашенко. Тот в ответ объявил: наши пограничники долгие годы исправно вылавливали нелегальных мигрантов и наркоторговцев, теперь, считает он, пора самим этим заняться.