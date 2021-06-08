Увеличение зарплат для учителей, бесплатное питание для всех учеников до 9-го класса, а также подключение всех школ к интернету. Таковы приоритеты Блока коммунистов и социалистов в области образования, представленные студенткой Екатериной Медведевой.

«Мы предлагаем, чтобы у каждого ребенка был доступ к образованию. Будут дошкольные учреждения в населенных пунктах, где есть как минимум 20 детей. В целях улучшения условий обучения и его качества будет запущена программа «Сельская школа», которая включает в себя такие разделы как капитальный ремонт, подключение к водоснабжению и канализации, Предоставление единовременного пособия к 1 сентября: все ученики с 1 по 9 класс будут обеспечены бесплатным питанием.

Чтобы выявить и развить интеллектуальные и физические способности школьников будет увеличено количество кружков и секций в школах, гимназиях и лицеях, а также открыты новые образовательные центры.

В течение 4 лет все образовательные учреждения будут подключены к широкополосному интернету, увеличено количество компьютеров.

Зарплата в области образования будет расти постепенно – к 2025 году ее размер будет на 30% больше, чем средний размер зарплаты в экономике. Мы убеждены, что внедрение этих мер позволит остановить исход молодежи за рубеж», — сказала Медведева.