Предложения и меры, содержащиеся в предвыборной платформе Избирательного блока коммунистов и социалистов, не были “придуманы Интернетом или заимствованы у кого-то”. Все они основываются на реальной жизни в нашей стране и чаяниях граждан, отметил председатель Партии коммунистов Владимир Воронин.

«Эта программа содержит Стратегию развития Республики Молдова, она рассчитана не только на 4 года, а на долгие годы вперёд. Для реализации этой программы нужна сильная, профессиональная команда, а у нас она именно такая», – сказал он. Воронин также отметил, что “Республика Молдова сегодня находится у опасной черты, и или мы сохраним суверенитет и независимость страны, или она может исчезнуть с карты мира”.

«Это зависит от вас, от каждого человека… Не слушайте сказки, смотрите на реалии, на то, что человек сделал до этого, на что он способен, какие вопросы решал, откуда он появился в Республике Молдова, и сделайте правильный выбор. Программу написать могут многие – особенно те, кто никогда не был в сёлах и соломинку с пола не подняли, но реализовать её им никогда не хватит ни ума, ни способностей. Молдова нуждается сегодня в очень серьёзных действиях, активной работе, и мы должны объединить усилия, чтобы вернуть нормальную жизнь в Республике Молдова», – подытожил Воронин.