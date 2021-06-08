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Газета "Кишиневские новости"

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Беларусь вводит уголовную ответственность за беспорядки на митингах

08 июня
14:01 2021
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Президент Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщает БЕЛТА.

Документом отменяется десять статей, предусматривающих наказание за преступления, и вводится семьдесят новых. Отныне в Белоруссии вводится уголовная ответственность за неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. За это могут дать до трех лет заключения. Также накажут за незаконные сбор и распространение персональных данных, публикацию владельцами интернет-ресурсов запрещенной информации. Усилена ответственность за убийство милиционера или военнослужащего.

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