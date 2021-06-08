Повышение зарплат, индексация пенсий на 20%, материнский капитал – социальные инициативы Блока коммунистов и социалистов

Социальная защита населения останется основным приоритетом Блока коммунистов и социалистов и после прихода к власти. ПКРМ и ПСРМ намерены сократить неравенство в доходах населения, отметила депутат ПСРМ Алла Дарованная. Она перечислила социальные меры, которые намерены реализовать коммунисты и социалисты. В области оплаты труда: В целях уменьшения разрывов в уровне оплаты труда в бюджетном и реальном секторе экономики будет использоваться единый минимальный стандарт оплаты труда вместо двух применяемых до сих пор. Для этого будет введена единая гарантированная минимальная заработная плата в экономике, которая будет применяться как для расчётов размеров заработной платы работников реального сектора, так и в качестве базовой ставки при расчёте заработной платы работников бюджетной сферы. Для снижения неравенства в оплате труда работников бюджетной сферы будет предусмотрено, что при принятии решений о повышении заработной платы в ближайшие 2 года будет обеспечиваться приоритетное увеличение оплаты труда работников наименее оплачиваемых категорий. В целях сокращения неравенства в размерах доходов населения, в том числе неравенства в оплате труда, налогообложение доходов физических лиц с низкими и средними доходами будет облагаться по более низким ставкам. Будут введены верхние пределы оплаты труда руководителей автономных публичных органов, регулирующих разные сектора экономики, а также будет усилен контроль за размерами заработной платы руководителей государственных предприятий. В области пенсионного обеспечения: Размер минимальной пенсии по возрасту будет поэтапно повышаться для того, чтобы перейти к норме, согласно которой минимальная пенсия по возрасту не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера. К 2025 г. минимальная пенсия по возрасту достигнет прожиточного минимума пенсионера. Усовершенствуется механизм индексации пенсий 2 раза в год путём применения повышенного коэффициента индексации для низких пенсий – не менее 20%. Будет отменено право работодателей в одностороннем порядке расторгать трудовые договора и увольнять пенсионеров по возрасту (а также лиц предпенсионного возраста), что ущемляет право пенсионеров получать дополнительный доход в виде заработной платы. Будет усовершенствован механизм перерасчёта пенсий для лиц, продолживших работать после назначения пенсии, с целью полного учёта страховых отчислений за период продолжения трудовой деятельности. Будет производиться пересмотр пенсий по инвалидности для лиц, которые осуществляют или осуществляли трудовую деятельность после назначения пенсии, аналогично пересмотру пенсий по старости. Будет продолжена практика оказания единовременной денежной помощи пенсионерам, получающим небольшие пенсии. Продолжится заключение соглашений Республики Молдова с другими странами о социальном обеспечении в целях защиты пенсионных прав граждан, работавших или работающих за пределами республики. В области социальной защиты населения: размер социального пособия малоимущим семьям будет ежегодно увеличиваться, условия его предоставления упростятся, имущество семей (бойлер, стиральная машина-автомат, микроволновая печь и др.) не будет учитываться при оценке благосостояния и назначении социального пособия. Для малообеспеченных многодетных семей будет внедрена программа продовольственной помощи, которая позволит существенно улучшить питание детей и одновременно частично компенсировать затраты этих семей на продовольствие. Незастрахованным лицам будет выплачиваться пособие по уходу за ребенком в том же размере и в течение того же срока, что и застрахованным лицам (до достижения ребенком возраста 3-х лет). Размер пособия будет увеличиваться, и в 2025 г. он достигнет прожиточного минимума ребёнка. В целях усиления социальной поддержки семей с детьми будет принят Закон о материнском капитале. Усилится социальная поддержка ветеранов путем увеличения размера пособий, обеспечения их жильём и санаторным лечением.

«Граждане должны получать достойные зарплаты и пенсии. Мы знаем как, и мы это сделаем!», – сказала Дарованная.