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Газета "Кишиневские новости"

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Азербайджанских молдаван хотят лишить права голоса

08 июня
14:01 2021
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Члены Центральной избирательной комиссии в минувший понедельник обсуждали возможность увеличения числа участков для голосования за рубежом, сообщает ИНФОТАГ.

Своим решением от 5 июня ЦИК определил, что за кордоном откроют 139 пунктов, где гастарбайтеры смогут опустить в урну бюллетени на предстоящих парламентских выборах. Президент Майя Санду уверена – избирательных участков за рубежом мало, и потребовала от ЦИКа увеличить их число. Это и понятно, стать главой государства она смогла исключительно благодаря голосам трудовых мигрантов. Член Центризбиркома Думитру Павел, выступая перед коллегами, назвал решение от 5 июня «незаконным». Он предложил открыть дополнительно 24 избирательных участка в Европе и США, а в Российской Федерации их сократить. Павел объяснил это тем, что в РФ, в прошлом году на 17 участках была низкая явка. Также предлагалось для экономии средств не открывать пункты для голосования в Азербайджане, Китае и Японии. К единому мнению члены ЦИКа так и не пришли, дискуссии продолжатся.

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