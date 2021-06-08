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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон пожелал удачи выпускникам на БАКе

08 июня
14:01 2021
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8 июня – особенный день для тысяч выпускников, которые сдают первый экзамен на степень бакалавра. Волнуются и родители. Семья Игоря Додона – не исключение, ведь сегодня их старший сын Влад проходит тестирование. На своей странице в соцсети председатель ПСРМ пожелал удачи ему и всем выпускникам, отметив, что закончившийся учебный год был, наверное, одним из самых сложных для учеников, так как из-за пандемии уроки проходили в основном онлайн. 

«Искренне надеюсь, что все почти 17 тысяч выпускников смогут сдать экзамены и получат на них хорошие результаты. Желаю всем успеха и держу за вас кулаки! А родителям – сил и гордости за успехи детей!», – написал Игорь Додон.

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