В Республике Молдова создан Независимый консультативный комитет по борьбе с коррупцией, сообщает МОЛДПРЕС.

Предполагается, что новая структура будет расследовать случаи мздоимства, превышения госслужащими полномочий, и давать рекомендации правоохранительным органам о том, как искоренить подобного рода явления. «К сожалению, государственные институты, которые должны предотвращать коррупцию и бороться с ней, действуют очень медленно, намного медленнее, чем коррумпированные группы, которые обворовывают эту страну. Радует, что граждане Республики Молдова не одиноки перед этой серьезной проблемой борьбы с коррупцией. Ворам из Республики Молдова удалось заявить о себе на международном уровне. О мошенничестве, которое они совершили и продолжают совершать, стало известно во всем мире. Наши партнеры по развитию понимают, насколько серьезна проблема коррупции в Республике Молдова, и готовы нам помочь», – заявила президент Майя Санду по случаю начала работы комитета. Он, кстати, состоит из шести человек. Трое граждан Молдовы, по одному из США, Словении и Румынии. Возглавила структуру Алина Раду, выпускница факультета журналистики Государственного университета имени Владимира Ильича Ленина. В Молдове с коррупцией борются: прокуратура, полиция, спецслужбы, пограничники, таможня, налоговики. Теперь к ним присоединился и специализированный комитет.