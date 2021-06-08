Президент Майя Санду приняла участие дистанционно в мероприятии Democracy in Action: Zero Corruption, которое прошло в Киеве.

Глава государства посчитала нужным прокомментировать происходящее в Белоруссии. «Нельзя давать авторитарному режиму пустить корни, потому что потом будет трудно его искоренить. Моя главная задача – помочь укреплению демократических институтов и стандартов, чтобы мы не столкнулись с такими же проблемами. Пока мы далеки от европейских стандартов демократии, но стремимся к этому», – поведала Санду. Она также заявила, что обеспокоена ситуацией в Белоруссии, и надеется на то, что запад «найдет возможность остановить незаконные задержания людей, которые борются с режимом за свободу и демократию».