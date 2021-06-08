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Газета "Кишиневские новости"

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Санду озаботилась белорусскими проблемами

08 июня
13:36 2021
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Президент Майя Санду приняла участие дистанционно в мероприятии Democracy in Action: Zero Corruption, которое прошло в Киеве.

Глава государства посчитала нужным прокомментировать происходящее в Белоруссии. «Нельзя давать авторитарному режиму пустить корни, потому что потом будет трудно его искоренить. Моя главная задача – помочь укреплению демократических институтов и стандартов, чтобы мы не столкнулись с такими же проблемами. Пока мы далеки от европейских стандартов демократии, но стремимся к этому», – поведала Санду. Она также заявила, что обеспокоена ситуацией в Белоруссии, и надеется на то, что запад «найдет возможность остановить незаконные задержания людей, которые борются с режимом за свободу и демократию».  

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