В Торонто в университете Райерсона студенты снесли статую Эгертона Райерсона в знак протеста из-за обнаружения массового захоронения детей коренного населения Канады. Об этом пишет ВВС.

Эгертон Райерсон, в честь которого и назван университет Торонто, был министром образования в начале 19 века. Наиболее известен Райерсон был за свой вклад в создание раздельных школ для «белых» детей и детей коренных жителей. На прошлой неделе его статую облили красной краской. Такой акт вандализма был вызван обнаружением захоронения под школой Камлупс, которая предназначалась для детей коренных народов. Полиция заявила об останках 215 детей. Так называемые школы-интернаты для коренных жителей существовали в Канаде с 1874 по 1996 год и были предназначены для насильственной ассимиляции. Многие из детей, обучавшихся в таких учреждениях, не возвращались домой. В воскресенье более тысячи человек приняли участие в мирном митинге, который завершился сносом памятника Райерсона. Президент университета заявил, что статую не станут восстанавливать.