Большинство кандидатов в депутаты по спискам ПДС является бывшими членами ЛДПМ, которые были замешаны в самых громких финансовых преступлениях в истории Молдовы. Об этом заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя, который проанализировал списки ПДС.

По его словам, практически каждый второй депутат из списка ПДС являлся членом партии, возглавляемой Владом Филатом, осужденным впоследствии за коррупцию. Среди них: Игорь Гросу, Наталия Гаврилица, Лилиана Николаеску- Онофрей, Андрей Спыну, Петру Фрунзэ, Ион Гроза, Марина Кушник, Олег Канацуй, Серджиу Лазаренко, Андриан Каптанарь, Борис Маркоч и др.

«В этом списке каждый второй или миллионер, или замешан в коррупции, или обладатель фальшивого диплома. А в тюрьме сидел только Филат, наверное, самый честный из них. Теперь у вас есть сомнения, кто освободил его из тюрьмы? Теперь понимаете, почему бывший министр юстиции Олеся Стамате освободила Филата практически за несколько дней до отставки правительства Майи Санду. Теперь понимаете, почему ЛДПМ не участвует в выборах, а Филат агитирует за ПДС. Это происходит, потому что вся ЛДПМ в списках ПДС», — заявил Цырдя.

Он обратил внимание и на тот факт, что ПДС пополнила свои списки кандидатами, которые в прошлом переходили из партии в партию. Среди них Оазу Нантой, который был в Народном фронте, Социал-демократической партии, Партии народных европейцев, Демпартии, Платформе DА и ПДС, и который в 2007 году призывал граждан голосовать за Влада Филата на выборах мэра.

Депутат отметил, что в период управления олигархическими альянсами были совершены самые значимые преступления в истории страны: рейдерские атаки, отмывание российских денег посредством банковской системы, приватизация Банка де Экономий, концессия аэропорта. Цырдя напомнил, что нынешние лидеры ПДС активно участвовали в этих процессах, например, проголосовав за сдачу аэропорта в аренду на 49 лет.

«Вы верите, что люди, которые украли миллиард и банки, вернут этот миллиард? Верите, что те, кто были в альянсах и управляли с Плахотнюком, будут бороться с Плахотнюком, чтобы посадить его в тюрьму, что люди, которые закрывали школы и больницы, переложили миллиард на плечи граждан, будут бороться с коррупцией и изменять нашу жизнь к лучшему? Если будете голосовать за воров и бандитов, получите воров и бандитов и ту политику, которую они проводили до сих пор. Если ребята, которые покрасили свои губы в желтый цвет, придут к власти, мы лишимся не одного миллиарда, а трех, украдут все, что осталось в Молдове. Запомните, говорите ЛДПМ – говорите ПДС, говорите Майя Санду – говорите Влад Филат», — заключил депутат.