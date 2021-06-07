Власти Северной Кореи выпустили новый закон, строго наказывающий любого гражданина, уличенного в пропаганде западного стиля жизни, сообщает ВВС.

Что это означает? Просмотр и хранение зарубежных фильмов, видео, музыки, одежды, как например джинсов, и даже использование «западного» сленга может привести человека к смертной казни. В своем письме к государственным СМИ, глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что намерен остановить «вредоносное, анти-социалистическое поведение», которое в юных умах порождают иностранные стили в одежде, прическах и даже языки. Любого гражданина Северной Кореи, пойманного на просмотре японских, южнокорейских или любых других зарубежных фильмов, ждет заключение в лагере сроком до 15 лет. Хранение «западных» вещей любого толка в больших количествах будет караться смертной казнью. Какое именно количество считается «большим» не уточняется.