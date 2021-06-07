Понедельник, 7 июня 2021, 17:43

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Все директора НАРЭ – партнеры Майи Санду и ее бывшие партийцы

Все директора НАРЭ – партнеры Майи Санду и ее бывшие партийцы
07 июня
14:21 2021
Версия для печати

В контексте повышения цен на энергоресурсы, напомним гражданам три важных момента:

1. Все главы НАРЭ – партнеры Майи Санду и ее бывшие партийцы.

2. Санду не потребовала их отставки, не вызвала на ковер. И они, как и судьи КС, не подали в отставку, несмотря на вотум недоверия парламента! Почему? Да потому что у них, как и у судей КС, крыша самого президента!

3. Компания Бемол щедро финансировала президентские выборы Санду в 2020 году!

4. Люба Шова, судья КС, которую выдвинула Майя Санду, является акционером компании TIREX-PETROL” SA.

У вас есть еще вопросы, почему растут цена на ГСМ? Мы думаем, все и так ясно!

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,610,00%
EUR21,41–0,03%
GBP24,96+0,07%
UAH0,65+0,27%
RON4,35–0,01%
RUB0,24+0,16%

Курсы валют в MDL на 07.06.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд