В контексте повышения цен на энергоресурсы, напомним гражданам три важных момента:

1. Все главы НАРЭ – партнеры Майи Санду и ее бывшие партийцы.

2. Санду не потребовала их отставки, не вызвала на ковер. И они, как и судьи КС, не подали в отставку, несмотря на вотум недоверия парламента! Почему? Да потому что у них, как и у судей КС, крыша самого президента!

3. Компания Бемол щедро финансировала президентские выборы Санду в 2020 году!

4. Люба Шова, судья КС, которую выдвинула Майя Санду, является акционером компании TIREX-PETROL” SA.

У вас есть еще вопросы, почему растут цена на ГСМ? Мы думаем, все и так ясно!