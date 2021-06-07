«Орган принял решение об открытии 139-ти избирательных участков, видимо, имея на то весомые аргументы, в том числе и финансовые. Но это уже привычка Санду проявлять неуважение к тем, кто не хочет ей подчиняться и принимать только нужные ей решения. Так авторитарно вел себя Плахотнюк, да и некоторые другие персоны. Она ничуть не лучше их.

Например, КС ей прекрасно подчиняется. И она говорит, что суд принимает правильные решения. Таков ее стиль поведения, но это непозволительно для главы государства», – отметил Чуря.