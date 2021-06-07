Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что власти подготовили комплекс мер в ответ на коллективные санкции запада, сообщает БЕЛТА.

По словам главы кабинета министров, Минск все годы после обретения независимости выступал за мир и спокойствие в регионе. Однако он зеркально ответит на агрессивные действия некоторых стран, в частности может закрыть для них свой рынок. «Конечно, мы будем вынуждены уходить от западных товаров, от западных технологий. Мы знаем, чем заменить, знаем поставщиков, готовы переориентироваться. Разрыв технологий сейчас минимальный. Мы готовы переключиться в том числе на азиатские технологии, которые последние несколько десятилетий семимильными шагами движутся вперед. По предварительным подсчетам, один Китай может заменить 90% европейских и американских технологий. Плюс к этому российские технологии, которые достаточно активно развиваются», – заявил премьер-министр Белоруссии. Головченко особо отметил – всем слоям населения пострадавшим от санкций будет оказана помощь.