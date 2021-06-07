В Центральной избирательной комиссии до сих пор не зарегистрированы ходатайства ПДС об отзыве Александру Катана и Наты Албот из списка кандидатов в депутаты. Об этом пишет портал Sinteza.org со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«На сегодняшний день мы не получали обращений со стороны избирательного конкурента ПДС. Чтобы была соблюдена процедура, как один кандидат, так и другой должны подать заявление в соответствующий орган», — сообщили в пресс-службе.

Также в ЦИК-е сообщили, что крайний срок для подачи заявлений об изменении списков -26 июня 2021 года или за 2 недели до даты досрочных выборов.

Напомним, что Ната Албот заявила о том, что снимает свою кандидатуру после того, как стало известно о ее задержании в аэропорту с наркотиками.

Александру Катан также сообщил о том, что отказывается от места в списке после того как в СМИ появилась информация об уголовном деле, связанном с контрабандой алкоголя.

Журналисты портала Sinteza.org отмечают, что на очереди еще один кандидат ПДС – Петру Гандрабур, фигурирующий в уголовном деле о мошенничестве в особо крупных размерах.