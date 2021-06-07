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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровские гастарбайтеры помнят об исторической родине

Приднестровские гастарбайтеры помнят об исторической родине
07 июня
13:06 2021
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Объем международных денежных переводов в пользу физических лиц постоянно растет, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

За первые четыре месяца текущего года в регион поступило 46 миллионов долларов. Это на 14,74 миллионов больше чем за тот же период 2020-го. Наибольшие объемы денег приходит посредством международной системы «Золотая корона» – 35,4%, далее следуют: «Western Union», «Contact», «MoneyGram» и «Юнистрим». Из стран СНГ поступило 56,2% всех переводов. Из Европейского союза – 22,5%. По большей части денежные средства поступают в долларах – 50,8%, в рублях – 24,7%, в евро – 24,2%.

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