Объем международных денежных переводов в пользу физических лиц постоянно растет, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

За первые четыре месяца текущего года в регион поступило 46 миллионов долларов. Это на 14,74 миллионов больше чем за тот же период 2020-го. Наибольшие объемы денег приходит посредством международной системы «Золотая корона» – 35,4%, далее следуют: «Western Union», «Contact», «MoneyGram» и «Юнистрим». Из стран СНГ поступило 56,2% всех переводов. Из Европейского союза – 22,5%. По большей части денежные средства поступают в долларах – 50,8%, в рублях – 24,7%, в евро – 24,2%.