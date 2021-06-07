В интервью американскому изданию Axios украинский президент Владимир Зеленский сказал, что ему необходимо срочно пообщаться с Джо Байденом, до того, как тот встретится с Владимиром Путиным.

Переговоры лидеров США и Российской Федерации должны состояться в Женеве 16 июня. Зеленский заявил в интервью – он глубоко разочарован тем, что американский президент отменил карательные санкции в отношении строительств газопровода по дну Балтийского моря. «К сожалению, это точно не направлено на поддержку Украины. Поэтому я сказал, что действительно был удивлен. Я в самом деле думал, что касается «Северного потока – 2», что США, скажем так, оставались последним оплотом», – рассказывал Зеленский. По его словам, Байден должен был лично позвонить украинскому президенту, и сообщить о своих намерениях. «Я несколько раз использовал слово «удивлен», потому что я действительно был удивлен несколько раз. Помимо решения США, вторым сюрпризом было то, что я действительно узнал об этом через прессу», – возмущался Зеленский. Он считает, что политика Байдена ослабляет доверие украинцев к США.