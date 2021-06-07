Издание «Думская» сообщает своим читателям: новая форма сборной Украины по футболу, в которой они будут выступать на чемпионате Евро-2020, не понравилась российским политикам.

На футболках контурно изображена территория Незалежной вместе с Крымским полуостровом. По этому поводу президент федерации футбола Андрей Павелко написал в социальных сетях: «Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода будет поддерживать их в каждом матче. Это очень важно и для футболистов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучше на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и национальная сборная — объединяют Украину! Слава Украине!». По этому поводу официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова написала в своем Телеграм-канале следующее: «Жаль, что только на это вся надежда. Прием не новый. Называется тромплей (trompe-l’œil) – способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив – представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина – “обманка”».