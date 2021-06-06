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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Доктор Мясников объяснил, чем опасна зубная боль

Доктор Мясников объяснил, чем опасна зубная боль
06 июня
20:46 2021
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Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, выступая в телеэфире, почему важно заботиться о здоровье зубов. Если не уделять этому внимания, можно столкнуться с многочисленными весьма неприятными последствиями. 

К примеру, причиной головных болей может стать кариес, поражающий нервные окончания. Может вызвать боли и неправильный прикус. Бактерии, порождающие пародонтит – воспаление десен – способны стать пусковым механизмом заболеваний сердца: наука давно установила, что холестерин – не единственный фактор, порождающий сердечные проблемы, существенную роль играют воспалительные процессы. Сбои в работе органов пищеварения, вплоть до образования злокачественных опухолей,  – прямое следствие плохой гигиены полости рта. По той же причине развиться рак поджелудочной железы,  пишет «Вечерняя Москва».

На фоне этого дискомфорт, вызываемый зубной болью, – сущая мелочь. Но визит к стоматологу все равно откладывать не стоит.   

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