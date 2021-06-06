Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, выступая в телеэфире, почему важно заботиться о здоровье зубов. Если не уделять этому внимания, можно столкнуться с многочисленными весьма неприятными последствиями.

К примеру, причиной головных болей может стать кариес, поражающий нервные окончания. Может вызвать боли и неправильный прикус. Бактерии, порождающие пародонтит – воспаление десен – способны стать пусковым механизмом заболеваний сердца: наука давно установила, что холестерин – не единственный фактор, порождающий сердечные проблемы, существенную роль играют воспалительные процессы. Сбои в работе органов пищеварения, вплоть до образования злокачественных опухолей, – прямое следствие плохой гигиены полости рта. По той же причине развиться рак поджелудочной железы, пишет «Вечерняя Москва».

На фоне этого дискомфорт, вызываемый зубной болью, – сущая мелочь. Но визит к стоматологу все равно откладывать не стоит.