В последние дни мы стали свидетелями невиданной активности властей и представителей Запада по поводу массового участия диаспоры в досрочных выборах в парламент.

Интерес этот понятен. На президентских выборах более 260 000 избирателей за пределами страны пришло на участки, и был поставлен рекорд не только по присутствию. Местами голосование происходило, как выявили аналитики, каждый 7 секунд, что нереально. Большинство проголосовало тогда за кандидата, а теперь президента Майю Санду.

Сейчас речь идет о пропрезидентской партии, и Санду, и ее внешние покровители хотят максимально задействовать этот электоральный ресурс, чтобы получить большинство в будущем парламенте.

Аналитики говорят, что диаспора может дать дополнительно ПДС около 10% голосов, и это может решить исход выборов.

К процессу подключилась и сама президент, хотя она вышла из партии. Ее участие в досрочных выборах в качестве двигателя процесса слишком заметно, не скрывается, и уже можно говорить об использовании административного ресурса в интересах одной из партий, хотя пока и неформально.

Недавно, как мы помним, президент призвала диаспору активнее регистрироваться онлайн, внутриполитическую повестку дня Санду обсуждала в Германии. И нет сомнения, что кулуарно в Берлине обсуждался вопрос о содействии в связи с организацией участия молдавской диаспоры на выборах. Германия активно помогает Майе Санду. Журналистам удалось установить, как пишет политобозреватель агентства RTA Владимир Ротарь, что «в структуру президентской администрации были инкорпорированы европейские советники путем подписания меморандума о сотрудничестве ведомства с Фондом Конрада Аденауэра, оказывающим теперь, как минимум, методическое и консультационное сопровождение деятельности молдавского лидера. Тот факт, что работа экспертов института в Молдове финансируется извне, а само соглашение скрывается от общественности (как ранее, скрывался и сам факт его подписания) уже стало источником пересудов и домыслов о реальной роли и влиянии фонда на президентуру».

Еще более открыто вмешиваются в молдавские выборы послы ЕС и евродепутаты. Дипломаты пытаются модерировать действие политических партий на правом фланге, решают конфликтные ситуации, словом, реально включились в электоральный процесс.

Также активны и евродепутаты. «Десант поддержки» недавно посетил Молдову. На встрече с депутатами Европарламента Зигфридом Мурешаном, Андрюсом Кубилюсом и Анджеем Халицким Санду «обменялась мнениями» о внутриполитической ситуации в республике и подготовке к досрочным парламентским выборам.

«Десант» встречался и с врио премьером и главой МИДЕИ Аурелиу Чокоем. После встречи Чокой заявил о намерении открыть за рубежом (особенно на Западе) новые избирательные участки. Предложение Чокоя не могло не вызвать удивление. Он сказал: «Нам нужны волонтеры, чтобы управлять потоком избирателей. Учитывая финансовые проблемы, мы были бы признательны за волонтерство членов избирательных участков. Я был бы признателен, если бы те из диаспоры, которые зарегистрируются в качестве членов избирательного бюро, сделали бы это на добровольной основе”. Другими словами, временный глава правительства, через соответствующие посольства и при поддержке государств ЕС пытается создать инфраструктуры и неформальные «объединения электоральной поддержки», действия которых невозможно контролировать. Но эти люди, чьи услуги могут оплачиваться из «темных источников», будут активно работать на пропрезидентскую партию. Насколько все это соответствует закону? Насколько такие выборы являются честными, прозрачными и справедливыми? Вопросов очень много, и трудно избавиться от ощущения, что у нас на глазах разворачивается масштабная кампания по фальсификации результатов выборов. Использование административного ресурса и внешнее вмешательство в электоральный процесс слишком очевидны.

После прокачки ситуации евродепутатами, МИДЕИ и ЦИК озвучили некоторые цифры. В частности, глава ЦИК Дорин Чимил говорит, что рассматривается цифра в 190 избирательных участков, но окончательное решение по этому вопросу будет принято 5 июня. На президентских выборах, как известно, было открыто за пределами страны 139 участков.

Если иметь в виду, что ЦИК уже давно (а, кажется, первой) зарегистрировала наблюдателем ассоциацию Promo-LEX, которая очень щедро финансируется Западом и даже имеет возможность вести параллельный подсчет голосов, постоянно выступает с комментариями, заявлениями во время электорального процесса (что подчас выглядит подыгрыванием политическим игрокам), то мы видим, что над механизмом «легитимации», «делегитимации» выборов определенные силы ведут серьезную работу.

Будет ли у электоральных конкурентов пропрезидентской ПДС возможность фиксировать нарушения и злоупотребления за рубежом, если там откроют 190 участков? Скорее всего, что нет. Это огромные расходы. Возможно, что следует на таких участках вести видеорегистрацию процесса, чтобы исключить злоупотребления и «вбросы», как физические, так и с помощью «кибермодерации» подсчета голосов.

Пока на наших глазах происходит открытое вмешательство иностранных сил в электоральный процесс, лоббируются интересы одной из политических партий, на другом полюсе наблюдается определенная пассивность. Конечно, звучат заявления отдельных политиков, но многих удивляет то обстоятельство, что молдавский парламент фактически бездействует. Хотя до формирования нового состава законодательного органа, депутаты могут и обязаны работать.

Также нужно отметить, что в проведении честных, прозрачных и справедливых парламентских выборов в Молдове заинтересованы не только послы иностранных государств, евродедепутаты, но и политические партии, здоровое молдавское гражданское общество, не паразитирующее на грантах из-за рубежа, а главное мы, избиратели. Потом, после выборов, когда обещания не будут выполняться (по доброй молдавской традиции), и начнутся разрушительные для молдавского государства и нации процессы, «пить боржоми» будет поздно.

Из горького опыта 30 лет независимости давным-давно пора было извлечь уроки. Но такой традиции, как показывают длительные наблюдения, у наших граждан, увы, нет.

mejdurecie.md