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Газета "Кишиневские новости"

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Американцы учат гагаузов в Молдове английскому

26 мая
12:06 2021
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Неутомимый посол США в Молдове Дерек Хоган, вчера добрался до Гагаузской автономии, где встретился с ее главой Ириной Влах, сообщает Gagauzinfo.md

Принимающая сторона в лице башкана поблагодарила гостя за оказываемую помощь как Молдове, так и Гагаузии, в частности. Традиционно обсуждалась борьба с распространением COVID-19. Здесь непаханое поле для посла США. В автономии население массово отказывается прививаться штатовскими или британскими вакцинами, и требует для себя только «Спутник-V». Влах посетила с Хоганом Комратский университет, где открыт Американский центр. «Он является помощником в изучении английского языка. Здесь проводятся семинары, мастер-классы, встречи с преподавателями английского языка из США, которые обмениваются опытом с нашей молодежью. Это очень красивый проект, который позволяет нам углублять гуманитарное сотрудничество», – отметила Влах, беседуя с Хоганом.  

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