Президент Майя Санду рассказала в социальных сетях о том, как прошла ее встреча с делегацией Европарламента, сообщает ИНФОТАГ.

Группа еврочиновников прибыла в Кишинев в составе трех человек. Первый – депутат от Румынии Зигфрид Мурешан, отличился тем, что назвал Санду самым успешным премьер-министром Молдовы, хоть она в этой должности пробыла всего четыре месяца. Кстати, он агитировал за нее во время прошлогодних президентских вборов. Второй – Андрюс Кубилюс из Литвы. Третий – Анджей Галицки, представитель Польши. Этакие три богатыря с окраин Евросоюза. Они рассказали Санду, в каком направлении Молдова должна двигаться и какие коврижки за это получит власть. «И как только внешняя помощь будет разблокирована, мы сможем запустить план восстановления экономики Молдовы и модернизировать страну. Мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров в реализации этого видения», – написала Санду. Особо она заострила внимание на том, что на предстоящих парламентских выборах должны проголосовать все желающие вне зависимости от того, где они проживают. Это означает, что гастарбайтерам будут созданы наиболее комфортные условия.