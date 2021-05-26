Представители исполнительной власти призвали граждан Молдовы, проживающих за кордоном, помочь в организации предстоящих парламентских выборов, сообщает Publika.md

Предполагается, что количество мест для голосования за рубежом может быть увеличено. На прошлогодних выборах президента их было 139. «Министерство считает необходимым учесть возможность удвоить число избирательных участков там, где проголосовали более 5 тысяч человек и пришлось продлить время работы», – заявил И.О. главы правительства и одновременно Министерства иностранных дел с европейской интеграцией Аурелиу Чокой. «Просим вас помочь властям и посольствам стран проживания, и пополнить состав избирательных бюро. В некоторых странах нам понадобятся добровольцы, которые помогут справиться с потоком избирателей», – уточнил Чокой. На прошедших президентских выборах Майя Санду получила большинство голосов исключительно благодаря молдавским гастарбайтерам. На предстоящих парламентских выборах правые партии вновь делают ставку на трудовых мигрантов. Председатель Центризбиркома Дорин Чимил, выдвиженец пропрезидентской Партии «Действие и солидарность» заявил, что рассматривается возможность открытия за кордоном 190 избирательных участков.