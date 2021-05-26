В минувший вторник, в Кафедральном парке Кишинева, представители Альянса «За объединение румын» представили на суд публики программу политформирования, подготовленную к досрочным парламентским выборам.

Зачитал ее один из лидеров молдавского филиала Альянса Влад Билецкий. Рядом с ним стояли председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ и глава «Союза за спасение Бессарабии» Валериу Мунтян. «Наша единственная задача – максимальный результат на этих выборах всех унионистских сил (людей выступающих за объединение Республики Молдова с Румынией, ред.). Хватит разговоров. Откажемся от амбиций и отдельных позиций. Блок – решение для всех прорумынских и проевропейских сил. Ждем от Октавиана Цыку официального ответа», – заявил в парке Билецкий. Дело в том, что Партия «Национальное единство», которую возглавляет тот самый Цику, отказалась войти в Альянс. Там посчитали, что им предложили в списке кандидатов в депутаты мало мест. Также Билецкий пообещал немногочисленным зевакам, слушающим его, что в случае прихода к власти он со своими сторонниками сделает все, чтобы минимальная заработная плата была не меньше 6 тысяч леев, а пенсии – 3,5 тысячи. Помимо того представитель Альянса «За объединение румын» обязался на всех направлениях противостоять «российской экспансии».