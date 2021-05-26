Председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ заверил, что социалисты будут последовательными и будут настаивать в будущем парламенте на всех социальных законах, отвергнутых президентом Майей Санду. Он также пообещал инициировать проекты, включенные в избирательную программу Блока коммунистов и социалистов.

Фуркулицэ в эфире телеканала NTV Moldova заявил о том, что во многом их судьба зависит от голосования 11 июля и способности граждан различать конкретные обещания и голословные лозунги.

«Мы обещаем и сдержим слово относительно внедрения всех социальных инициатив, по которым мы взяли обязательства перед гражданами, и которые прописаны в нашей программе. Они будут внедрены. Избирателям нужно их изучить, посмотреть на поведение политических игроков и отдать свой голос, потому что от их голоса зависит – будут ли обещания выполнены или нет. Если опять проголосуем за правые силы, будут обещание чего – то хорошего, но в неопределенном будущем», — отметил депутат.

Среди отвергнутых Майей Санду законов такие инициативы ПСРМ как: компенсация потребленной электроэнергии в апреле – мае, отмена «закона о миллиарде», поправки в закон о внутренней торговле, вводящие льготы для местного производителя.

Также указ о роспуске парламенте, подписанный Майей Санду, заблокировал предусмотренное увеличение зарплат для медиков на 40%, выделение средств для выплаты долгов по зарплате сотрудникам МЖД и другие социальные проекты.