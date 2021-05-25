Лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ считает, что ограничение доступа к избирательным участкам для жителей Левобережья ведет к стагнации процесса реинтеграции страны. Депутат-социалист в эфире NTV Moldova заявил, что поведение лидера ПДС Игоря Гросу на президентских выборах ведет к росту недоверия к конституционным властям.

«Вызывает сожаление отношение отдельных партий, и в частности правых, к нашим гражданам из Левобережья. Это наши граждане, и если мы хотим реинтеграции, то отношение к ним, обеспечение доступа к избирательным участкам должно быть упрощено, а не усложнено. Таким образом, они увидят открытость государственных институтов Молдовы и желание решить этот конфликт. Но, видя такое отношение, конечно, они будут сдержанны по отношению к объединению страны. Это ни в коей мере не может придать динамики процессу», — сказал Фуркулицэ.

Он призвал все политические силы соблюдать конституционные права граждан, вне зависимости от места их пребывания или проживания.

«Призываю правые партии прекратить практику препятствования голосованию граждан из Приднестровья. Они такие же граждане Молдовы, а право голосовать является фундаментальным. Мы должны защищать это право, чтобы они могли голосовать вне зависимости от политических предпочтений», — сказал депутат.

Напомним, что в ходе двух туров президентских выборов депутаты ПДС во главе с Игорем Гросу препятствовали желающим проголосовать жителям Левобережья. Гросу вел себя крайне некорректно и называл их «сепаратистами».