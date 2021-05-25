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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: В Молдове возникла угроза блокирования экспорта пшеницы

Додон: В Молдове возникла угроза блокирования экспорта пшеницы
25 мая
23:06 2021
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Кризис на МЖД должен быть срочно решен, а если это не произойдет в ближайшее время, осенью пшеницу невозможно будет транспортировать. Об этом в эфире телеканала «Primul în Moldova» заявил председатель ПСРМ Игорь Додон.

«Нужно изыскать 30 млн леев, даже из резервного фонда, чтобы выдать зарплату сотрудникам МЖД. Заблокированы несколько железнодорожных узлов, и если не решить проблему, тогда остановится экспорт и импорт, и мы не сможем покрыть ущерб. Больше того, приближается время сбора урожая пшеницы, и у нас не будет транспорта. Поэтому я попросил депутатов ПСРМ обратиться к правительству и решить проблему», – сказал Игорь Додон.

Лидер социалистов напомнил, что его команда разработала законопроект для спасения ГП «Молдавская железная дорога».

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