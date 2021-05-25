Это хорошо, что Майя Санду совершает зарубежные визиты, но было бы также хорошо, чтобы она посещала и районы страны, заявил председатель ПСРМ Додон.

«Нужно было так: 10 поездок по районам страны и одна зарубежная. Нужны встречи с коллегами, но необходимы и результаты. Чтобы приехала домой и сказала: смотрите, я договорилась, и мы делаем это и это, а не только обещания», — считает Игорь Додон.

Лидер социалистов выразил удивление тем, что Майя Санду обратилась с просьбой к немецкому канцлеру о проведении досрочных выборов. Додон напомнил, что это является прерогативой МИДа.