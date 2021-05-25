Вторник, 25 мая 2021, 23:22

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Додон призвал Санду, кроме поездок за границу, посещать и наши села

Додон призвал Санду, кроме поездок за границу, посещать и наши села
25 мая
22:56 2021
Версия для печати

Это хорошо, что Майя Санду совершает зарубежные визиты, но было бы также хорошо, чтобы она посещала и районы страны, заявил председатель ПСРМ Додон.

«Нужно было так: 10 поездок по районам страны и одна зарубежная. Нужны встречи с коллегами, но необходимы и результаты. Чтобы приехала домой и сказала: смотрите, я договорилась, и мы делаем это и это, а не только обещания», — считает Игорь Додон.

Лидер социалистов выразил удивление тем, что Майя Санду обратилась с просьбой к немецкому канцлеру о проведении досрочных выборов. Додон напомнил, что это является прерогативой МИДа.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,62–0,05%
EUR21,59+0,28%
GBP24,92–0,10%
UAH0,64–0,04%
RON4,38+0,32%
RUB0,24–0,03%

Курсы валют в MDL на 25.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд