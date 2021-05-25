Об этом в эфире телеканала «Primul în Moldova» заявил председатель ПСРМ Игорь Додон, комментируя заявления экс-советника президента США Джона Болтона о том, что НАТО следует более активно продвигаться к границам России, в том числе через Молдову, где возможна «разморозка» конфликта.

«Что означает размораживание приднестровского конфликта? Это блокирование Приднестровья, стрельба и война. Делается это для того, чтобы затянуть Россию еще в один региональный конфликт, чтобы истощить ее. Для этого нужно взять под контроль молдавский парламент, ведь институт президента уже контролируем. Но президент без парламента, без правительства ничего не может сделать, кроме заявлений.

И если мы это допустим, Молдова может исчезнуть через 4-8 лет. Они будут проводить антироссийкую политику, размораживать проблемные регионы – Приднестровье, Гагаузию», — считает Игорь Додон.

Отметим, что на днях в издании National Review (США) экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предложил разморозить приднестровский конфликт для того, чтобы противостоять России.