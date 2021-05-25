Разница в подходах развития Молдовы между правыми и левыми очень существенна. Об этом в эфире телеканала «Primul în Moldova» заявил председатель ПСРМ Игорь Додон. По его словам, она заключается в следующем: левые силы рассчитывают на потенциал страны и намерены сделать все для его развития, а правые политформирования готовы открыть рынок для международных корпораций в ущерб отечественным производителям.

«До 2006 года не было программы с МВФ, деньги Молдове никто не давал, деньги мы зарабатывали, потому что при грамотной политике деньги можно здесь зарабатывать. Да, для некоторых инфраструктурных проектов нужны будут кредиты, например, для инвестиций в экономику. Скажем, мы в прошлом году запустили 17 промышленных платформ. У 10 из них уже есть все документы и выделены участки под них. Вот для этого проекта можно взять кредит, в том же Евразийском банке, членом которого мы обязательно станем. А вот для содержания социальной сферы мы в состоянии зарабатывать сами. Нужно дружить с основными торговыми партнерами, вернуть льготы на российском рынке, нужно инвестировать в сельское хозяйство. Мы серьезно прорабатываем это направление», – сказал Игорь Додон.

Он также рассказал о существенной разнице в приоритетах левых и правых сил Молдовы в части перспектив развития экономики.

«Я предлагаю сравнить подходы. Мы, например, предлагаем развивать собственное производство, поддерживать наших производителей, чтобы они не распродавали здесь все и уезжали в Румынию или Украину. А подход правых – Молдова должна открыть свой рынок для иностранных компаний, мол, пусть продают свое мясо и молоко. Они очень рассчитывают на кредиты МВФ. Вот в чем разница между нами и правыми. И это очень существенная разница», – подчеркнул Игорь Додон.