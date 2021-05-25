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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Статус наблюдателя в ЕврАзЭС очень полезен для Молдовы

Игорь Додон: Статус наблюдателя в ЕврАзЭС очень полезен для Молдовы
25 мая
20:51 2021
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Молдова до сих участвовала во всех заседаниях ЕврАзЭС на различных уровнях – парламентском, президентском и правительственном, однако Майя Санду проигнорировала эту возможность для продвижения интересов Молдовы. Об этом в эфире телеканала «Primul în Moldova» заявил председатель ПСРМ Игорь Додон. По его словам, такое отношение может привести к негативным последствиям и проблемам в развитии отечественной экономики, которая лишится рынка сбыта.

«Если, не дай Бог, будет сформировано правое большинство, то они могут запустить процесс отказа от статуса наблюдателя в этой организации – ЕврАзЭС. Чем это чревато? Рынки стран ЕврАзЭС – РФ, Белоруссия, Казахстан – очень важны для молдавских аграриев. Только яблок мы произвели в прошлом году свыше 200 тыс. тонн. Туда мы экспортируем большинство агропромышленных товаров, а это поступления в бюджет. Вы помните, как в 2014 году замерзли яблоки Молдовы. Так вот, когда Санду напишет письмо Путину, ей скажут – у вас был статус наблюдателя, мы сотрудничали, но вы же отказались. Отказ от такой площадки для сотрудничества ничего хорошего не даст. Там ведь у Молдовы нет обязательств, зато есть возможность продвигать свои интересы», – рассказал Игорь Додон.

Напомним, что сразу после инаугурации президент Майя Санду заявила, что вместе с министерством иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) изучит законность получения Молдовой статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС). Она также не участвовала в очередной встрече глав государств объединения.

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