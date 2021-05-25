Молдове грозит серьезная опасность, потому что западным геополитическим игрокам нужно встроить Молдову в антироссийскую линию. Об этом в эфире телеканала «Primul în Moldova» заявил председатель ПСРМ Игорь Додон.

«Западным геополитическим игрокам нужно, чтобы Молдова выстроилась в ту же линию – антироссийскую. Чтобы по этому вопросу была жесткая позиция парламента и правительства. До сих пор мы придерживались сбалансированной позиции, а Западу любой ценой нужно, чтобы Молдова была антироссийской. Ставки очень высоки. Майя Санду – просто инструмент в западных руках, ей скажут: сделай так или так. Или даже не будут ничего говорить, а будут свои люди в правительстве, которые выполнят любое указание», – сказал Игорь Додон.

Он заявил, что создание единого Блока коммунистов и социалистов призвано не допустить подобного развития событий. Обе партии пошли на объединение усилий, чтобы не допустить такого сценария.

«Все понимают: если Додон и Воронин нашли общий язык, то это значит, что Молдове грозит серьезная опасность. Люди помнят, какие у нас были отношения в последние годы. Я спокойно относился к различным высказываниям, а сегодня поздравил Воронина с 80-летием, искренне считая его лучшим президентом за все 30 лет независимости», — пояснил Игорь Додон.