На сегодняшний день в стране 246894 человека прошли лечение и 6084 умерли от инфекции COVID-19.

На 25 мая в Молдове подтверждены 254814 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1121 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 14587 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 715 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 114 в крайне тяжелом состоянии (14 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).