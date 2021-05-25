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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 мая 246894 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 мая 246894 излечившихся
25 мая
20:41 2021
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На сегодняшний день в стране 246894 человека прошли лечение и 6084 умерли от инфекции COVID-19.    

На 25 мая в Молдове подтверждены 254814 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 1121 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 14587 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 715 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 114 в крайне тяжелом состоянии (14 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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