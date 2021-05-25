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Газета "Кишиневские новости"

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Почему нет динамики в процессе приднестровского урегулирования

Почему нет динамики в процессе приднестровского урегулирования
25 мая
17:01 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон 25 мая провел встречу со специальным представителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию, австрийским дипломатом Томасом Майром-Хартингом, который в эти дни находится в Республике Молдова с рабочим визитом. Собеседники обменялись мнениями по вопросам, касающимся внутренней политики Республики Молдова и перспектив урегулирования приднестровского конфликта.

Игорь Додон отметил, что по причине внутриполитических изменений на правом берегу в процессе приднестровского урегулирования отсутствует желаемая динамика. 

Участники встречи, тем не менее, считают важным продолжение тактики малых шагов с целью решения насущных проблем граждан, живущих на левом берегу Днестра.

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